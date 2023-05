Foot Locker rivede al ribasso guidance dopo trimestrale deludente

Foot Locker

(Teleborsa) -, azienda statunitense specializzata nella vendita di abbigliamento sportivo e di calzature, ha registratoin calo del 9,1% nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 29 aprile 2023), spinte da venti contrari macroeconomici, cambiamento del mix di fornitori e riposizionamento del marchio Champs Sports. Lesono diminuite dell'11,4%, a 1.927 milioni di dollari. Escludendo l'effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio, le vendite totali sono diminuite del 10%.Ilè diminuito di 400 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a causa di una combinazione di sconti più elevati rispetto ai livelli storicamente bassi dell'anno precedente e di un aumento delle differenze inventariali legate ai furti.L'è sceso a 36 milioni di dollari, rispetto ai 133 milioni di dollari del primo trimestre dell'anno fiscale 2022. L'è sceso a 0,70 dollari, rispetto all'EPS rettificato di 1,60 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,81 dollari su ricavi per 1,99 miliardi di dollari.Foot Locker ha peggiorato la, aspettandosi ora: vendita in calo in un range tra il 6,5 e l'8% (rispetto a una stima precedente tra il 3,5 e il 5,5%), margine lordo al 22,4-22,6% (vs 30,8-31%) e EPS rettificato tra 2 e 2,25 dollari (vs 3,35-3,65 dollari escludendo 0,15 dollari per la settimana extra). Gli analisti si aspettavano indicazioni di EPS pari a 3,46 dollari.