Poco mossa la Borsa americana, focus su trimestrali

Uber

Shopify

Rivian

Emerson

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

materiali

Cisco Systems

Amgen

Dow

JP Morgan

Intel

Amazon

Merck

Charter Communications

Datadog

Comcast Corporation

Starbucks

DoorDash

Illumina

Atlassian

Trade Desk

(Teleborsa) -, sempre alle prese con il flusso di, con la stagione dei risultati societari che sta volgendo al termine con buoni risultati complessivi. Secondo i dati LSEG, delle 424 società dell'S&P 500 che hanno pubblicato i conti fino a martedì, quasi il 78% ha superato le stime degli analisti. In un trimestre tipico, il 67% supera le stime.Tra chi ha diffuso laha previsto prenotazioni lorde per il secondo trimestre inferiori alle aspettative dopo aver mancato l'obiettivo per i primi tre mesi,ha dichiarato che i margini lordi diminuiranno a seguito della vendita della sua attività di logistica,ha riportato una perdita nel primo trimestre più ampia del previsto,ha migliorato la guidance sull'utile dopo un trimestre oltre le attese.Guardando ai, ilsi ferma a 38.951 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.181 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,15%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia l'(-0,06%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,63%) e(-0,45%).Tra i(+1,51%),(+1,03%),(+1,03%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Tra i(+4,72%),(+3,89%),(+2,95%) e(+2,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,36%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,25%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,91%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,86%.