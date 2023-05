Bastogi, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo

Bastogi

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan e attiva principalmente nei settori dell'immobiliare, intrattenimento e cultura, ha deliberato di approvare il, che evidenzia una perdita di 8.611.807 euro; di ripianare ladell'esercizio corrente e le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, pari a euro 24.369.145, mediante l'utilizzo di parte della riserva da fusione.Inoltre, ha deliberato di distribuire ai soci un, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, con esclusione delle azioni proprie, mediante parziale utilizzo della riserva utili portati a nuovo, ponendo il dividendo in pagamento a partire dal 4 ottobre 2023, con stacco cedola il 2 ottobre 2023 e record date il 3 ottobre 2023.