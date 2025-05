Bastogi, soci approvano Bilancio e dividendo 0,0068 euro

Bastogi

(Teleborsa) - Si è riunita oggi in prima convocazionedegli azionisti di, che ha, chiuso con un utile d’esercizio pari a 118.261 euro ed ha deliberato di, per un importo pari a 5.913 euro e di distribuire ai soci unper ogni azione in circolazione, mediante utilizzo della parte rimanente dell’utile d’esercizio pari a 112.348 euro e parziale utilizzo, per 644.476,47 euro, della riserva utili portati a nuovo pari a euro 10.162.251,65. Lo stacco cedola è previsto per il 21 luglio 2025 e pagamento a partire dal 23 luglio 2025.