BlackRock passa a "neutral" sul credito, migliora view su private markets

(Teleborsa) - Ilè passato a una posizione "neutral" da "overweight" sul, affermando che i rendimenti non sono sufficienti a compensare gli investitori per l'inasprimento delle condizioni del credito. Allo stesso tempo, si legge in una nota, è passato a "neutral" da "underweight" suia seguito della recente debolezza del settore bancario regionale statunitense."Ledel settore bancario e l'ulteriore inasprimento delle condizioni di credito si aggiungono alla pressione sul public credit, ma a nostro avviso potrebbero rappresentare un- viene spiegato - Riteniamo che l'aumento dei tassi di interesse e l'aumento della concorrenza per i depositi eserciteranno pressioni sulle banche e le indurranno a ritirare alcuni prestiti. Vediamo che questo lascia spazio ai prestiti non bancari e al credito privato per svolgere un ruolo maggiore".La bottom line, sostiene il BlackRock Investment Institute, è che "vediamo l'attrattiva del reddito nel nuovo regime di maggiore volatilità macro e di mercato e preferiamo il private sul public credit in un orizzonte strategico. Vediamo un'".