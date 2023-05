Meloni in Emilia-Romagna. Danni ingenti a raccolti e 50mila posti di lavoro a rischio

(Teleborsa) - Al suo ritorno dal G7 di Hiroshima, la Presidente del Consiglio, scendendo in strada fra la gente e assicurando che. Non una "passerella", ha assicurato Premier, che non ha comunicato i suoi spostamenti, atterrando all'aeroporto di Rimini di rientro dal Giappone e recandosi in incognito nei Paesi alluvionati, per strada fra la gente., ha affermato Meloni visitando le città di Forlì, Ravenna e Faenza, ammettendo cheper ripagare i danni ingenti provocati dall'alluvione ed esclude che si possano utilizzare le risorse del PNRR.Ilè convocato per domani,, per fare una stima approssimativa dei danni e per ripartire gli aiuti. Il presidente dell'Emilia-Romagnaha già chiarito che, ed il ripristino totale di strade, boschi, frutteti.Secondo una stima di Coldiretti "quest’anno lanei terreni allagati dell’Emilia Romagna, dove si ottiene circa, mentre ilsarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l’acqua rimasta nei frutteti ha soffocato le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare intere piantagioni". Secondo Coldiretti Emilia Romagna arriverebbe a 15 milioni di piante da estirpare il tragico bilancio delle inondazioni dei frutteti, a partire dalle pesche, poi le nettarine, i kiwi, le albicocche, le pere, le susine, le mele, i kaki e i ciliegi.Si stimano(grano, orzo, mais, soia, girasole, erba medica, orticole e colture da seme) e, inclusi raccolti persi e costo dei reimpianti. Ma il calcolo non comprende ripercussioni su scorte, strutture, macchinari e neanche le anticipazioni di liquidità finalizzate a far ripartire l'attività.Inoltre, l'alluvione "hacon animali affogati in Romagna, una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile di circa 1,5 miliardi di euro all’anno che moltiplica lungo la filiera grazie ad un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso., dove sono presenti piantagioni di albicocche, pesche nettarine, susine, mele, pere, kiwi, fragole, che avranno pesanti: nella zona si produce il 20% delle albicocche commerciate in Italia ed il 10% delle pesche nettarine e più in generale, si stima un calo del 10-20% della disponibilità di frutta a livello nazionale.Nelle aree colpite, secondo la Coldiretti, sonotra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione