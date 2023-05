Adobe aggiunge funzionalità di intelligenza artificiale generativa a Photoshop

Adobe

(Teleborsa) -, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha annunciato che, il suo software di punta per la modifica di foto e immagini. In particolare, Adobe ha presentato "Generative Fill" in Photoshop, portando le funzionalità di intelligenza artificiale generativa sviluppate sotto il cappello di "Adobe Firefly" direttamente nei flussi di lavoro di progettazione.La società ha sottolineato che il nuovo Generative Fill basato su Firefly è il primo "al mondo nei flussi di lavoro creativi e di progettazione, offrendo agli utenti un nuovo modo magico di lavorare aggiungendo, estendendo o rimuovendo facilmente contenuto dalle immagini in modo non distruttivo in pochi secondi utilizzando".Il primo modello di Firefly è stato addestrato su immagini Adobe Stock, contenuti con licenza aperta e altri contenuti di dominio pubblico senza restrizioni di copyright. Le, al fine di generare contenuti che includano le immagini, i vettori e il linguaggio della singola azienda.