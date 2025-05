Salone del Libro di Torino, ASviS presenta "Mille schegge di Intelligenza Artificiale"

(Teleborsa) - Nel momento in cui cresce il bisogno di una governance condivisa dell'innovazione, come sottolineato anche dal "Patto sul Futuro" siglato alle Nazioni Unite nel settembre 2024, l'ha presentato oggi, alil volumenel corso dell'incontro intitolato "Oltre l'algoritmo: intelligenza artificiale e futuro della società" organizzato nel quadro delRealizzato a cura della redazione delil volume raccoglie un anno di articoli sull'intelligenza artificiale e analizza il dibattito internazionale sull'intelligenza artificiale, caratterizzato da un accelerato confronto geopolitico tra Stati Uniti e Cina, potenze mondiali che stanno plasmando il futuro della tecnologia con approcci differenti. Interessanti, anche da questo punto di vista, sono i dialoghi tra diversi algoritmi di intelligenza artificiale contenuti nel libro, tra cui quelli americani e cinesi, che esplorano temi cruciali per il futuro, come la crisi climatica e le evoluzioni demografiche. Il confronto tra un'intelligenza artificiale cinese e una americana, in particolare, solleva interrogativi sulla competizione tra visioni tecnologiche contrastanti e sull'impatto che queste divergenze potrebbero avere sul futuro della cooperazione internazionale.mostrano le potenzialità, ma anche i limiti, delle IA nel fornire risposte concrete alle grandi questioni globali, invitando a una riflessione più ampia sulle implicazioni che l'intelligenza artificiale avrà sulle politiche globali, sull'equità sociale e sulla sostenibilità del pianeta. Temi sui quali le recenti dichiarazioni di leader globali e le iniziative politiche internazionali, come il Comitato per l'IA istituito dalla Commissione europea lo scorso anno, rivelano la crescente necessità di stabilire un quadro normativo globale condiviso, che possa garantire l'uso sicuro e vantaggioso delle intelligenze artificiali. In questo contesto, il libro offre un'opportunità di riflessione su come le diverse tecnologie emergenti possano influenzare non solo i singoli Paesi, ma anche la governance globale, proponendo soluzioni per affrontare le sfide che si pongono a livello politico, economico e sociale.La pubblicazione segue quella del 2024proseguendo l'esperienza editoriale di FUTURAnetwork, la piattaforma creata dall'ASviS nel 2020 con l'obiettivo di stimolare la riflessione pubblica sui futuri possibili attraverso articoli, studi, interviste e approfondimenti multidisciplinari. Un progetto editoriale che si inserisce nell'ambito di "Ecosistema Futuro", iniziativa appena lanciata dall'ASviS per promuovere in Italia una cultura del pensiero di lungo periodo e potenziare le capacità istituzionali di analisi e previsione strategica.