Intelligenza Artificiale, Castri (Intesa Sanpaolo): rivoluzione antropologica più che tecnologica

(Teleborsa) - "Le competenze cambiano radicalmente perché l'è un po' unapiù che tecnologica. Soprattutto perché stiamo attraendo, e stiamo assumendo, profili anche diversi rispetto al passato. Abbiamo assunto più di 2.350 specialisti della tecnologia e in questo momento stiamo assumendo dei global advisor che incarnano bene un'evoluzione di come le competenze si debbano ibridare". Così, Responsabile People, Attraction,Skills & Learning Strategy di, che ieri ha parlato in occasione della presentazione a Roma della nuova ricerca "" di Intesa Sanpaolo eLo studio si è concentrato sull’impatto dell’intelligenza artificiale sule le strategie concrete per affrontare il cambiamento. In particolare, il secondo rapporto di, l’Osservatorio permanente sulle competenze del futuro che Intesa Sanpaolo conduce in collaborazione con l’Università Luiss e in partnership con, ha l’obiettivo di fornire strumenti interpretativi per supportare imprese e istituzioni nell’integrazione consapevole dell’intelligenza artificiale nel sistema produttivo italiano."Cerchiamo persone che abbiano potenziale, che coniughino la la componente più dirispetto alle conoscenze tecniche verticali. È evidente che all'interno del gruppo poi tutto deve essere accompagnato. Investiamo tantissimo in tecnologia, investiamo tantissimo in intelligenza artificiale e accompagniamo le nostre persone con un ecosistema strutturale, nel senso che abbiamo investito in formazione: stiamo sviluppando e lanciando una nuovadi gruppo che segue un po' la, che ha delle facoltà che hanno l'obiettivo di sviluppare le competenze del futuro, le competenze trasformative tra cui l'intelligenza artificiale e digitale", ha spiegato Castri."Abbiamo un sistema diin cui i dipendenti possono iscriversi, una sorta di social digitale del gruppo, in cui io posso iscrivermi, entrare, condividere, fare sharing di competenze, connettermi con altre persone e ed apprendere in maniera più informale", ha aggiunto."Abbiamo piani diche consentono di integrare le competenze che mancano per i mestieri del futuro – ha concluso Castri –. Quindi è un ecosistema totalmente integrato che ha l'obiettivo di preparare tutte le nostre persone ad un futuro che ancora non sappiamo com'è, ma che sicuramente arriverà, e che dobbiamo accogliere in maniera positiva e prospettica".