Borgosesia, assemblea approva bilancio e dividendo. Eletto il CdA

Borgosesia

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha approvato ilchiuso al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di ununitario pari a 0,024 euro.Il dividendo - che, esclusivamente ai fini borsistici, deve qualificarsi come ordinario essendo intenzione della società, verificandosene le condizioni, perseguire anche in futuro un obiettivo di costante remunerazione dei propri azionisti - verrà posto in(data valuta) il 7 giugno 2023 conn. 53 (IT0003217335) il 5 giugno 2023 (il 6 giugno 2023).I soci hanno, che rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ed è composto da: Maurizio Faroni, Mauro Girardi, Giorgio Franceschi, Davide Schiffer, Davide Ferrari, Roberto De Miranda, Ivonne Forno (Indipendente), Francesca Pasquali (Indipendente), Giovanna Puppo della Gherardesca (Indipendente), Ketty Toniolo e Manuela Zanoni (Indipendente) nominativi tratti tutti dalla lista numero 1 e da Stefano Pedrini (Indipendente) tratto dalla lista numero 2.L'assemblea ha deciso dial fine di permettere al consiglio di amministrazione espressione della nuova compagine azionaria, una volta insediatosi, di formulare alternative proposte per la remunerazione, fissa e variabile, degli amministratori esecutivi.A valle dell'assemblea, il CdA ha provveduto a nominare presidente, Vice Presidenti- attribuendo a quest'ultimo il ruolo di chief executive officer e la responsabilità sull'area Alternative - e amministratore delegatocon competenze focalizzate su tutte le attività immobiliari del gruppo.