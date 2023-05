CleanBnB, assemblea approva bilancio 2022 e nomina nuovo membro CdA

CleanBnB

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di, PMI innovativa che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e ha deliberato di coprire la perdita di esercizio realizzata mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni, che di conseguenza si decrementerà da Euro 3.677.371,00 a Euro 3.630.464,00."Con l’approvazione del bilancio 2022, caratterizzato darispetto all’anno precedente, gli azionisti di CleanBnB hanno rinnovato la fiducia nel nostro piano di crescita" - commenta il-. "I dati del bilancio confermano la sostenibilità del modello CleanBnB, che, con oltre duemila immobili in portafoglio in gestione esclusiva, consolida il suo ruolo di più diffuso operatore italiano dei servizi di gestione immobiliare nel mondo degli affitti brevi".L'Assemblea in sede ordinaria ha inoltre provveduto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, confermando Claudio Alemanno, che era stato cooptato dal CdA in data 28 settembre 2022 all’esito delle dimissioni di Fabio Cannavale.