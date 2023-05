Cyberoo, stock split efficace dal 29 maggio

Cyberoo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha comunicato che l'delle 19.968.015 azioni ordinarie totali avrà inizio il giorno 29 maggio 2023. Il frazionamento avverrà tramite l'assegnazione di(nuovo codice ISIN IT0005546103, cedola n. 1) per ciascuna vecchia azione ordinaria posseduta (vecchio codice ISIN IT0005495400, cedola n. 1) che sarà contestualmente ritirata ed annullata.Il giorno2023 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo ante frazionamento e che dal giorno2023 prenderà il via la negoziazione del nuovo titolo post frazionamento. Il capitale sociale resta invariato e sarà rappresentato da n. 39.936.030 azioni ordinarie di nuova emissione.Trattandosi di azioni dematerializzate, l'assegnazione delle nuove azioni Cyberooe sarà effettuata per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Nessuna spesa sarà posta a carico degli azionisti.