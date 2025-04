Cyberoo, ok da assemblea a modifica chiusura dell'esercizio sociale al 31 marzo

Cyberoo

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha deliberato di approvare ildi esercizio al 31 dicembre 2024, la destinazione dell'utile a riserva, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2027 a BDO Italia e l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.Ilè composto da: Massimo Bonifati (Presidente), Fabio Leonardi, Davide Cignatta, Veronica Leonardi, Riccardo Leonardi, Alessandro Viotto (Amministratore Indipendente) e Renzo Bartoli (Amministratore Indipendente).L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la modifica dell'art. 29 dello statuto sociale stabilendo che ladi ciascun anno. La modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale trova motivazione nel fatto che l'attività della società si sviluppa secondo dinamiche che concentrano le attività e le azioni finalizzate alla chiusura commerciale tra dicembre e i primi mesi dell'anno solare.