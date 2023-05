TECMA Solutions, continua la scia di ribassi in Borsa

Tecma Solutions

(Teleborsa) -per, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, che risulta ilnella seduta odierna.Ila quota 4,74 euro, con il titolo che è stato anche sospeso per eccesso di volatilità, segue i ribassi segnati nei giorni scorsi. Le azioni sono passate dai 6,3 euro di venerdì scorso ai 4,74 euro odierni (-25%).Glisul titolo sono comunque. Lunedì il controvalore è stato di 12 mila euro (3 contratti), martedì di 50 mila euro (13 contratti) e oggi si attesta a 80 mila euro superata metà seduta (23 contratti).