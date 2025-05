Mercati europei positivi, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -, in scia alle buone performance registrate ieri a Wall Street e stamane in Asia. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce il raggiungimento dell'accordo commerciale tra USA e Regno Unito che fa ben sperare per i negoziati tra Stati Uniti e Cina, questo fine settimana in Svizzera. Nel frattempo prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Sulla stessa scia rialzista ilL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,94%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,49%, e buona performance per, che cresce dello 0,75%. Positiva anche la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,48%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 41.547 punti.di Milano, troviamo(+2,63%),(+2,43%),(+2,04%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,72%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.del FTSE MidCap,(+11,61%),(+3,50%),(+2,89%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,21%.Scivola, con un netto svantaggio del 5,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,67%.01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,4%).