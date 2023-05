Nvidia, utili e ricavi sopra le stime. Alza guidance

Nvidia

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con unpari a 1,09 dollari sopra le stime degli analisti che erano per un EPS di 0,92 dollari. Superiore alle aspettative anche ilpari a 7,19 miliardi contro attese di consensus di 6,52 miliardi.Il boom della domanda grazie all'ha spinto il colosso dei chip americano a rivedere al rialzo le sue previsioni sui ricavi per il trimestre che si chiude in luglio. Nvidia stima ora un giro d'affari di 11 miliardi contro i 7,2 miliardi attesi dal mercato.