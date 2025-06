Microsoft e Nvidia corrono verso il traguado dei 4.000 miliardi di dollari

Microsoft

(Teleborsa) -sono in gara per tagliare il, probabilmente, ma la corsa, innescata dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è appena iniziata, e potrebbe vedere i due titoli raggiungere anche i 5 trilioni di dollari entro i prossimi 18 mesi.Il titolovenerdì scorso ha chiuso la seduta al Nasdaq poco mosso a 495,94 dollari: a questi prezzi la big di Redmond vanta una capitalizzazione didi dollari. Le azioni, invece hanno terminato la sessione diurna in rialzo dell'1,8% a 157,75 dollari, per una market cap di. Nvidia è quindi il titolo più capitalizzato del Nasdaq, ma i giochi non sono ancora chiusi: belle ultime settimane i due titoli sono stati spesso in lizza, avvicendandosi in vetta alla classifica delle società a maggiore capitalizzazione.Secondo gli analisti, sia Nvidia che Microsoft raggiungeranno ildi capitalizzazionee poi, nell'arco dei, l'attenzione si sposterà sul successivodi dollari.A spingere i corsi dei titoli delle big tech nell'ultimo paio d'anni è stata la, alimentata da OpenAI e dalla sua creaturalanciata a fine 2022. Tanto che l'AI è diventata la nuova Eldorado, rafforzando la posizione di chi, come Microsoft era già un pezzo avanti nello sviluppo dei servizi legati all'AI, ed alimentando qualche stella nascente come il produttore di chip Nvidia, che ha intuito l'affarone e si è specializzata sulla produzione di chip per alimentare i grandi data center necessari allo sviluppo dei servizi legati all'AI.L'AI viene considerata oggi un settore dalle grandi opportunità, come un tempo avvenuto con l'oro ed il petrolio. In questo settore,ed ha ormai una leadership indiscussa sui chip per l'AI, anche se potrebbe essere danneggiata dalla guerra dei dazi e dalle dispute commerciali fra USA e Cina, mentrenell'ambito della piattaforma Azure per il cloud computing,come Alphabet, per Google Cloud, e Amazon Web Services.Il sentiment rialzista di Nvidia e di altri produttori di dispositivi per l'intelligenza artificiale rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto a inizio anno, quando l'emergere di, sviluppato in Cina, aveva suscitato timori di un taglio delle spese da parte dei clienti di Nvidia. Al contrario, i giganti della tecnologia statunitensi stanno investendo ancora più denaro nelle infrastrutture informatiche.Secondo la media delle stime degli analisti compilate da Bloomberg,dovrebbero investire circanei prossimi esercizi fiscali, in aumento rispetto ai 310 miliardi di dollari dell'anno in corso. Queste aziende rappresentano