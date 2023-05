USA, DBRS Morningstar pone rating Under Review con implicazioni negative

(Teleborsa) -ha posto il r, per riflettere il rischio che il Congresso non aumenti o sospenda tempestivamente il tetto del debito. Se il Congresso non agisce, il governo federale non sarà in grado di pagare tutti i suoi obblighi.Laprecisa di quando il governo federale esaurirà la liquidità disponibile e le misure straordinarie, la cosiddetta, è poco chiara. Tuttavia, il 22 maggio il segretario al Tesoro Janet Yellen ha ribadito il suo avvertimento che la X-date potrebbe arrivare già il 1 giugno. "A giudicare dagli ultimi dati sugli afflussi netti giornalieri nel Conto Generale del Tesoro, riteniamo ragionevole ipotizzare che la data potrebbe arrivare entro settimane se non giorni", sottolinea DBRS Morningstar.L'agenzia di rating si aspetta ancora che il Congresso alzi il tetto del debito prima che il Tesoro esaurisca le risorse disponibili, ma evidenzia "ildel Congresso con l'avvicinarsi della data X". DBRS Morningstar considererebbe qualsiasi mancato pagamento di interessi o capitale come un. In tale scenario, i rating verrebbero declassati a "Selective Default".In alternativa, il Tesoro può dare ladopo la data X per evitare un default. Tuttavia, dare la priorità al pagamento dei debiti per un periodo di tempo significativo, poiché "riteniamo che una tale strategia avrebbe un impatto altamente negativo sull'economia e potrebbe rapidamente incorrere in sfide legali e operative", si legge in una nota.Anche se il Congresso finisse per aumentare il tetto del debito prima della data X, la prospettiva di ripetuti stalli del tetto del debito in un ambiente politico polarizzato potrebbe portare DBRS Morningstar a ritenere che ildegli Stati Uniti sia aumentato a un livello che