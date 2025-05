MPS colloca bond per 500 milioni, richieste per 1,4 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -(BMPS) ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, a tasso fisso con(scadenza 2031) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni, per un ammontare pari a 500 milioni di Euro.L’operazione, si legge in una nota, ha raccolto uncon una raccolta ordini per circa 1,4 miliardi di euro, a conferma della fiducia del mercato nel percorso intrapreso da BMPS, che evidenzia un significativo miglioramento dei risultati conseguiti.Lae il prezzo di re-offer è di 99,662%, corrispondente ad uno spread di 130 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell’indicazione iniziale di 155 bps, e inferiore di 15 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del novembre dello scorso anno con pari durata, a conferma del trend di riduzione del costo del funding della Banca.La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori, che come distribuzione geografica con ordini provenienti, in particolare, da Italia 67%, UK e Irlanda 11% e altri Paesi dell’Europa 22%.Con la nuova obbligazione Senior Preferred Unsecured, emessa a valere del Programma Debt Euro Medium Term Notes, la Banca consolida la propria attrattività anche sul mercato internazionale, implementando il Funding Plan per il 2025.I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody’s, BB+ da parte di Fitch e BBB(Low) da parte di Morningstar DBRS e l’obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.