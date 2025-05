Piazza Affari in leggero rialzo in un'Europa cauta in attesa dei dati su inflazione Usa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Ancora all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente che attende i dati sull'aumento dei prezzi negli Stati Uniti, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.Morningstar DBRS in un report fa notare che le grandi banche italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER Banca e Banca Monte dei Paschi di Siena) hanno registrato undinel primo trimestre del 2025, in crescita del 12% su base annua o del 15% escludendo gli elementi non ricorrenti. Morningstar DBRS ha aggiunto che l'utile netto aggregato è aumentato del 55% su base trimestrale nel primo trimestre del 2025, ovvero del 21% su base trimestrale escludendo gli elementi non ricorrenti.Sul fronte macro, migliora l'indice ZEW tedesco a maggio . L'indice anticipatore si è portato infatti a 25,2 punti dai -14 punti di aprile. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, batte anche le attese degli analisti che stimavano un miglioramento fino a 10,7 punti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,11. Lieve aumento dell', che sale a 3.252,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,83%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +98 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,61%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,03%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 42.413 punti.In moderato rialzo il(+0,24%); consolida i livelli della vigilia il(-0,16%).di Milano, troviamo(+3,08%),(+2,81%),(+2,75%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,43%.Tentenna, che cede l'1,16%.di Milano,(+7,06%),(+6,93%),(+5,24%) e(+2,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,38%.scende dell'1,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,40%.