Marvell Technology prevede che le entrate dell'AI raddoppieranno quest'anno

Marvell Technology

(Teleborsa) -, azienda statunitense che vende una vasta gamma di chip e prodotti hardware, ha registratopari a 1,322 miliardi di dollaridell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 aprile 2023), in calo del 9% su base annua e 22 milioni di dollari al di sopra del punto medio della guidance della società fornita il 2 marzo 2023. Il dato è anche superiore rispetto alla stima media degli analisti di 1,30 miliardi di dollari, secondo i dati Refinitiv.Laè stata di 168,9 milioni di dollari, o 0,20 dollari per azione. L'è stato di 264 milioni di dollari, o 0,31 dollari per azione."Prevediamo che la crescita dei ricavi acceleri nella seconda metà di questo anno fiscale, accompagnata da un'espansione del margine lordo e operativo", ha dichiarato il"Anche se siamo ancora nelle prime fasi della nostra crescita dell'AI, prevediamo che le nostrerispetto all'anno precedente e continueranno a crescere rapidamente nei prossimi anni", ha aggiunto.L'azienda californianaun fatturato deldi 1,33 miliardi di dollari, superiore alle stime degli analisti di 1,31 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv.