ProSiebenSat.1 conferma outlook 2023 nonostante 1° trimestre in perdita

ProSiebenSat.1

MFE

(Teleborsa) - Il gruppo media tedesco, che vede hacome primo azionista, ha chiuso ilconin calo del 13% rispetto all'anno precedente a 816 milioni di euro. In particolare, a causa della contrazione del mercato pubblicitario e degli effetti di consolidamento, i ricavi del businesssono diminuiti del 20%. L'aumento dei ricavi del 17% nel segmentoha parzialmente compensato questo effetto. A livello organico, i ricavi sono diminuiti dell'8% su base annua.L'è sceso a 53 milioni di euro (anno precedente: 112 milioni di euro), mentre l'è stato negativo per 15 milioni di euro (anno precedente: 38 milioni di euro)."Come previsto, l'ambiente macroeconomico ha continuato ad avere un impatto diretto sulla nostra attività pubblicitaria nel primo trimestre del 2023 - ha commentato- Ciò dovrebbe continuare nel secondo trimestre, anche se in modo un po' meno pronunciato. Stiamo già assistendo a miglioramenti significativi nelle prenotazioni pubblicitarie a giugno rispetto ai mesi precedenti".L'è leggermente diminuito a 1.682 milioni di euro al 31 marzo 2023, rispetto alla fine dello stesso trimestre dell'anno precedente (31 dicembre 2022: 1.613 milioni di euro; 31 marzo 2022: 1.740 milioni di euro).nell'ipotesi di una significativa ripresa dell'economia e del business pubblicitario nella seconda metà dell'anno: ProSiebenSat.1 prevede una leggera crescita organica dei ricavi a circa 4,10 miliardi di euro, con uno scostamento di più/meno 150 milioni di euro, e EBITDA adjusted di circa 600 milioni di euro, con uno scostamento di più/meno 50 milioni di euro.