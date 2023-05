NVIDIA, Huang: nuova era informatica con accelerated computing e intelligenza artificiale

NVIDIA

(Teleborsa) - Nel suo primo keynote dal vivo dopo la pandemia, il fondatore e CEO diha affermato che "l'segnano una"."Siamo ora al punto di svolta di unacon calcolo accelerato e IA che sono stati adottati da quasi tutte le aziende informatiche e cloud del mondo", ha spiegato, osservando che 40.000 grandi aziende e 15.000 startup ora utilizzano le tecnologie NVIDIA con 25 milioni di download di software CUDA solo lo scorso anno.La scorsa settimana NVIDIA, l'azienda di chip più capitalizzata al mondo, ha, dopo aver previsto ricavi trimestrali di gran lunga superiori alle stime di Wall Street e aver fatto sapere che aumenterà l'offerta per soddisfare la domanda dei chip di intelligenza artificiale.Per le aziende che hanno bisogno del massimo in termini di prestazioni di intelligenza artificiale, ha presentato, un supercomputer di intelligenza artificiale con ampia memoria. Separatamente, Huang ha presentato NVIDIA, una piattaforma di rete creata appositamente per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei cloud IA basati su Ethernet.