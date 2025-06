Datrix, Raquel Rosenthal nuovo Ceo della controllata Adapex

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan,a capo del primo ecosistema internazionale di aziende software verticali di Intelligenza Artificiale, ha annunciato la nomina di Raquel Rosenthal quale nuovadi Adapex, società statunitense del Gruppo."Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Datrix e di guidare Adapex in una nuova fase di crescita. L’evoluzione della Data Monetization, mercato ad altissimo potenziale in US richiede oggi soluzioni sempre più basate su intelligenza artificiale, data-driven e finalizzate alla performance: in questo contesto, Adapex ha tutte le carte in regola per rafforzare il proprio ruolo di player di riferimento nel mercato nordamericano", ha dichiarato"L’ingresso di Raquel in Adapex rafforza la nostra presenza in un mercato chiave come quello statunitense e conferma l’impegno di Datrix nello sviluppo di soluzioni AI per la data monetization che oggi rappresenta l’area di maggior fatturato del nostro Gruppo. Con la sua leadership, Raquel porterà in una nuova fase di crescita Adapex e favorirà sinergie per la distribuzione di software di altre company del nostro portafoglio nel mercato americano" ha commentato, CEO di Datrix.