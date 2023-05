Estrima, assemblea approva bilancio e ampliamento CdA

Estrima

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, hae la proposta di, pari a 1.715.615,24 euro.I soci hanno anche deliberato die conseguentemente nominare un nuovo consigliere nella persona di, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica (assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2023).Ilda Matteo Maestri, Ermes Fornasier, Ludovico Maggiore, Giovanna D'Esposito, Sergio Matteo Savaresi, Filippo Resini.