Webuild, comunicazioni sullo share buy-back

Webuild

Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 22 al 26 maggio 2023 compresi, complessivamenteal prezzo medio di 1,8638 euro per azione, per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.A seguito degli acquisti effettuati, al 26 maggio, Webuild detiene 18.564.795 azioni ordinarie proprie, pari all'1,849% del capitale sociale ordinario.Nel frattempo, in Borsa, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente la, che si attesta a 1,855 euro.