B&M prevede vendite e profitti in aumento nell'anno fiscale 2024

B&M European Value Retail

(Teleborsa) -, il principale rivenditore di articoli vari del Regno Unito, ha registratopari a 4.983 milioni di sterline nell'(terminato il 25 marzo 2023), in aumento del 6,6% rispetto all'esercizio precedente e del 30,7% superiori ai livelli pre-pandemici dell'anno fiscale 2020 su base valutaria costante.L'è stato di 573 milioni di sterline, in calo del 7,4% rispetto all'esercizio precedente e significativamente al di sopra rispetto ai livelli pre-pandemia dell'anno fiscale 2020 di 342 milioni di sterline."L'anno fiscale 2023 è stato un altro anno di forti progressi di fondo per B&M e il futuro a lungo termine sembra molto positivo", ha commentato il"B&M ha davanti a sé molti anni di crescita redditizia, da realizzare attraverso i nostri quattro canali di crescita (negozi B&M UK esistenti, nuovi negozi B&M UK, Francia e Heron) e nel fornire questa crescita, B&Mcomposta per i nostri azionisti", ha aggiunto."Prevediamo di aumentare le vendite e i profitti nell', nonostante l'incertezza economica", ha sottolineato Russo.