Eventi e scadenze del 31 maggio 2023

Domenica 28/05/2023

Lunedì 29/05/2023

Martedì 30/05/2023

Mercoledì 31/05/2023

Almawave

Bed Bath & Beyond

Fincantieri

Indel B

Meglioquesto

OVS

PLC

Salesforce

Trawell Co

(Teleborsa) -- Il principale convegno sulle telecomunicazioni e le tecnologie di Internet, si svolge a Roma a La Nuvola. Oltre 3.000 partecipanti con più di 2.000 scienziati e studiosi provenienti da 62 paesi, per questo prestigioso appuntamento, organizzato dalla società scientifica "Communication Society" dell'IEEE-Istituto Internazionale di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, che per la prima volta dopo 57 edizioni arriva in Italia- V Riunione Scientifica organizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza Università di Roma. Tra gli interventi, la rettrice Antonella Polimeni e il Commissario europeo Paolo Gentiloni. Presenti, tra gli altri, i ministri Abodi e Zangrillo e i presidenti di BNL-BNP PARIBAS, Invalsi e Anvur- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2023- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Klaas Knot, Governatore della Banca Centrale Olandese e Presidente del Financial Stability Board; tiene un discorso al Mentor Forum, a Bruxelles- Beige Book- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Ita-coin08:00 -- Presso l'Aula Convegni del Senato, le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 202309:00 -- La Commissione Ambiente svolge l'audizione del commissario unico per la bonifica delle discariche, Giuseppe Vadalà, sullo stato delle procedure di infrazione in materia di discariche10:00 -- Evento organizzato da ENEA, in collaborazione con Unioncamere e CNR, per promuovere la collaborazione tra ricerca pubblica e imprese. L'evento si svolge presso Unioncamere a Roma10:00 -- Pubblicazione della Revisione della stabilità finanziaria della BCE - maggio 202310:30 -- La presentazione del rapporto "Ingenium - Il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionale" del Centro Studi Confindustria e Federmacchine si svolge presso l'UniCredit Tower Hall a Milano. Tra gli interventi, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy)10:30 -- il Governatore Ignazio Visco presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 202211:00 -- In occasione della propria assemblea, Assobiotec-Federchimica con Corriere della Sera organizza l'evento "Costruire l'Italia di domani: la strada del biotech", che si terrà nella Sala Buzzati di Corriere della Sera. Partecipano, tra gli altri, il ministro Urso, e il presidente di Federchimica Assobiotec15:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione del Docufilm "Un altro domani" di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2023 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio