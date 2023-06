Alkemy, informativa sullo share buy-back

Alkemy

Alkemy

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 24 maggio e il 1° giugno 2023, complessive, al prezzo medio di 11,9493 euro, per unpari a 83.322,22 euro, in esecuzione della delibera assembleare del 27 aprile 2023.A seguito degli acquisti comunicati e considerando le azioni proprie già in portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell'ambito dei precedenti Programmi di Buyback), Alkemy detiene al 1° giugno 146.288 azioni proprie, pari al 2,573% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, composto ribasso per, in flessione del 2% sui valori precedenti.