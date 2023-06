Cina, terziario ancora in espansione. Indice PMI servizi sopra attese

(Teleborsa) - Quinto mese consecutivo di espansione per il settore servizi cinese.Nel mese di maggio, l’indice PMI servizi della Cina stilato da Caixin-S&P Global si è attestato a quota 57,1, accelerando il passo rispetto ai 56,4 punti precedenti. Il dato supera anche le stime degli analisti che erano per un valore in calo a 55,2 punti.Il settore terziario conferma la sua fase di espansione in quanto superiore alla soglia di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (inferiori ai 50 punti).