Webuild, informativa settimanale sul buy-back

Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 29 maggio al 2 giugno 2023 compresi, complessivamenteal prezzo medio di 1,8336 euro per azione, per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.A seguito degli acquisti effettuati, al 2 giugno, Webuild detiene 18.686.108 azioni ordinarie proprie, pari all'1,861% del capitale sociale ordinario.In Borsa, oggi, frazionale ribasso per la, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,27%.