Australia, sorpresa dalla banca centrale che alza i tassi al 4,10%

(Teleborsa) - La(RBA) ha, contro le attese degli analisti per tassi fermi. Si tratta del costo del denaro più alto dall'aprile 2012, e questo ultimo aumento porta l'inasprimento cumulativo a 4 punti percentuali dal maggio dello scorso anno."L'in Australia ha superato il picco, ma al 7% èe ci vorrà ancora del tempo prima che torni nella fascia obiettivo - ha detto il governatore Philip Lowe - Questo ulteriore aumento dei tassi di interesse dovrebbe fornire una maggiore fiducia che l'inflazione tornerà all'obiettivo entro un lasso di tempo ragionevole".Nello statement diffuso al termine della riunione, Lowe ha anche affermato che "della politica monetaria per garantire che l'inflazione torni all'obiettivo in un lasso di tempo ragionevole, ma ciò dipenderà dall'evoluzione dell'economia e dell'inflazione".Il Consiglio della RBA continuerà a prestare "" agli sviluppi dell'economia globale, alle tendenze della spesa delle famiglie e alle prospettive dell'inflazione e del mercato del lavoro.