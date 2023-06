Debole Apple, pesa prezzo visore Vision Pro

Apple

(Teleborsa) - Andamento debole per, che scambia in ribasso dello 0,59%.Il titolo della società di Cupertino ha invertito la rotta dopo la presentazione del visore per la realtà mista, the Vision Pro , Secondo gli analisti, seppur ottimisti sul prodotto tecnologico, temono che il prezzo elevato limiterà la domanda nel breve termine.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 180 USD. Rischio di discesa fino a 177,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 182,6.