S&P 500 e Nasdaq su nuovi record con rally di Apple

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 38.747 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%, portandosi a 5.375 punti. Sale il(+0,71%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,47%).A trainare i listini è stato ilsulla scia dell'annuale Worldwide Developers Conference dell'azienda, in cui sono state presentate una serie di funzionalità relative all'ed è stata annunciata una partnership con il produttore di ChatGPT OpenAI.Gli investitori attendono i dati cruciali sull'(che saranno diffusi alle 14.30 ora italiana) e un annuncio sulla politica della(uscita del comunicato alle 20.00, con conferenza stampa del presidente Jerome Powell alle 20.30).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,66%) e(+0,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,21%),(-0,63%) e(-0,54%).Al top tra i(+7,23%),(+1,12%),(+0,96%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,39%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,63%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,43%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,23%),(+2,68%),(+2,56%) e(+2,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.scende del 3,07%. Calo deciso per, che segna un -2,1%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.