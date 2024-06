In rosso Wall Street in attesa di inflazione e Fed. Apple rimbalza

Oracle

Rubrik

Apple

General Motors

Eli Lilly

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

finanziario

beni di consumo secondari

utilities

Apple

Boeing

American Express

JP Morgan

Goldman Sachs

Apple

O'Reilly Automotive

Sirius XM Radio

Constellation Energy

Autodesk

Paypal

Tesla Motors

Fortinet

(Teleborsa) -, in quanto gli(che saranno diffusi domani alle 14.30 ora italiana) e di un(uscita del comunicato domani alle 20.00, con conferenza stampa del presidente Jerome Powell alle 20.30).Domani la banca centrale degli Stati Uniti lascerà i, compreso tra il 5,25% e il 5,5%, con diversi banchieri centrali che hanno recentemente suggerito di aver bisogno di ulteriori prove del fatto l'inflazione si sta raffreddando verso il livello obiettivo del 2% prima di iniziare ad abbassare i tassi. Gli investitori sembrano scommettere ancora su unda parte della banca centrale statunitense nella riunione di, anche se molto dipenderà dall'evoluzione dei dati macroeconomici.Per quanto riguarda lerilasceranno i dati dopo la chiusura del mercato.Sul fronte degliha annunciato una partnership con OpenAI che la vedrà integrare il chatbot ChatGPT nei suoi prodotti; il board diha autorizzato un nuovo piano di riacquisto di azioni da 6 miliardi di dollari;ha detto che il suo farmaco contro l'Alzheimer, donanemab, ha ricevuto il sostegno unanime da un comitato della FDA.Guardando ai, flessione dello 0,70% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,24%, scambiando a 5.348 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,01%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,44%),(-1,08%) e(-0,82%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+5,7%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,47%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,85%.scende del 2,50%. Calo deciso per, che segna un -1,65%.Al top tra i, si posizionano(+5,70%),(+2,11%),(+1,98%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,62%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,84%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,23%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,11%.