EEMS Italia, Marco Teodori nominato Chief Operating Officer

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, ha nominatonella posizione di(COO).Teodori, 51 anni, ha unada fonte rinnovabili, in particolare nel segmento fotovoltaico avendo ricoperto, tra l'altro, il ruolo di Sales Director (settore tecnologie per le energie rinnovabili) in Gala e in Solsonica ed è stato EMEA Sales Director in Seko, società attiva nel settore dei sistemi di dosaggio e controllo.Teodori avrà il compito di attuare il(2023-2027), di cui è prossima la presentazione al mercato, si legge in una nota."EEMS è impegnata in un riposizionamento strategico che la porterà, nei prossimi anni, a focalizzarsi nella produzione di energia elettrica di origine fotovoltaica - ha dichiarato l'- L'ingegner Teodori porterà in EEMS una competenza e un'esperienza manageriale che saranno d'importanza cruciale nell'attuazione del piano industriale".