FAAC: Katia Marinangeli Chief Financial Officer, Stefano Tamba Chief Legal Officer

(Teleborsa) -, big italiano del settore delle soluzioni per l'automazione e il controllo degli accessi, ha annunciatoall'interno del proprio organigramma. Katia Marinangeli è stata promossa a Chief Financial Officer, mentre Stefano Tamba assume il ruolo di Chief Legal Officercon un ampliamento delle sue responsabilità. Entrambe le figure risponderanno all’Executive Chairman, Andrea Moschetti, e collaboreranno con il top management del gruppo., dopo esperienze significative in Barilla e Ducati dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, è entrata in FAAC Technologies nel 2018 come Business Unit Controller. Nel 2021 ha assunto il ruolo di R&D Controller e Regional Controller per la Region Americas, fino alla sua recente promozione a CFO., dopo esperienze come avvocato presso studi legali internazionali, è entrato in FAAC Technologies nel 2013, dove ha assunto crescenti responsabilità fino a diventare Group General Counsel. Ora, come CLO, avrà anche competenze sulla Corporate Governance e sarà Segretario del Board.