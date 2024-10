Stellantis, Doug Ostermann nuovo CFO. Tavares esce nel 2026

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, hache, sotto la guida del CEO Carlos Tavares, intendono conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell'organizzazione in un contesto globale turbolento.viene nominato Chief Financial Officer, succedendo a Natalie Knight, che lascerà l'azienda. Doug Ostermann ha oltre 19 anni di esperienza in finanza maturati in tre gruppi internazionali, tra cui Stellantis e un altro costruttore, e in precedenza è stato Chief Operating Officer di Stellantis China., oltre a mantenere il ruolo di CEO del marchio Jeep, viene nominato Chief Operating Officer per il Nord America succedendo a Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico sarà oggetto di un ulteriore annuncio., oltre a mantenere il ruolo di CEO di Pro One, viene nominato Chief Operating Officer Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l'azienda.viene nominato Chief Operating Officer per la Cina oltre a mantenere il ruolo di Liaison Officer di Leapmotor.viene nominato CEO di Maserati e Alfa Romeo e membro del Top Executive Team. Il prossimo incarico di Davide Grasso sarà oggetto di un ulteriore annuncio.Per migliorare le performance commerciali, l'organizzazione dellasarà trasferita dalla Divisione Acquisti guidata da Maxime Picat alla Divisione Manufacturing, sotto la guida di Arnaud Deboeuf."In questo momento darwiniano per l'industria automobilistica, il nostro dovere e responsabilità etica è di adattarci e prepararci per il futuro, agendo meglio e più velocemente dei nostri concorrenti, per offrire una mobilità sostenibile, sicura e accessibile", ha commentato ilLa società ha inoltre confermato che èdi Carlos Tavares, quando lascerà l'incarico al termine del suo mandato di CEO, all'inizio del 2026. Questo processo, guidato da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione presieduto da John Elkann, completerà il proprio lavoro entro il quarto trimestre del 2025."Il Consiglio di Amministrazione ha espresso all'unanimità il proprio supporto a Carlos Tavares e ai significativi cambiamenti annunciati oggi - ha commentato il- Siamo fiduciosi che i passi intrapresi per semplificare l'organizzazione rafforzeranno la nostra squadra di vertice che è impegnata a riportare le performance della Società ai vertici del settore".