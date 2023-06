FS, Ferraris: "Oltre al Ponte, in Calabria e Sicilia investimenti fino a 90 miliardi"

(Teleborsa) - "Il Ponte sullo Stretto si inserisce in un contesto infrastrutturale più ampio, che in Calabria e in Sicilia vedrà il Gruppo FS investire nei prossimi dieci anni 80-90 miliardi di euro per potenziare una rete che porterà benefici all'Italia e all'Europa, vista la centralità del Ponte nel progetto del Corridoio Scandinavia–Mediterraneo delle merci e della Rete Transeuropea di Trasporto TEN-T". È quanto ha sottolineato a Messina lintervenuto alSecondol'Italia e il Mezzogiorno necessitano di un ammodernamento delle infrastrutture che hanno 60-70 anni di età e per farlo "occorre sempre più pianificare i progetti a vita intera, superando la logica dei lotti per accelerare i processi autorizzativi e attrarre sempre più investitori privati come i fondi infrastrutturali e non speculativi, che possono giocare un ruolo centrale nello sviluppo delle opere".In questo scenario ilriveste sempre più la funzione di un vero e proprio operatore di sistema che, ha specificato Ferraris, investirà in Calabria con RFI "35 miliardi, di cui 16 già finanziati, e 14 miliardi con ANAS, tra nuove opere e manutenzione programmata. In Sicilia l'impegno di RFI è di circa 21 miliardi e di oltre 14 con Anas, sempre in nuove opere e manutenzione programmata". Investimenti che avranno impatti notevoli sia dal punto di vista del traffico passeggeri che da quello delle merci. Dal punto di vista della logistica, secondo Ferraris, occorre puntare sempre più sull'intermodalità e "sulla connessione con i porti, come quello di Gioia Tauro in Calabria, per premettere alle merci di arrivare in Europa in 10-12 ore".Sempre in Sicilia, inoltre, ha ricordatoil Gruppo FS sta lavorando al potenziamento dellaper cui Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato oggi la gara da oltre 1,3 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Fiumetorto – Lercara, concludendo tutte le aggiudicazioni in programma e confermando così l'obiettivo di avviare i cantieri entro la fine dell'anno.Il convegno di Messina si è concluso con il discorso delmentre l'intervento di Ferraris si è tenuto nell'ambito di una tavola rotonda a cui ha preso parte anche ilche ha ricordato l'importanza del Ponte sullo Stretto per la crescita economica di Calabria e Sicilia e dell'intero Paese, anche per il suo apporto dal punto di vista lavorativo e occupazionale.