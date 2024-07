Ponte Stretto Messina, solo parte ferroviaria co-finanziabile da UE

(Teleborsa) - La Commissione europea ritiene chela parte deldel Ponte sullo Stretto di Messina sarebbecome progetto strategico, nell'ambito del regolamento TEN-T dell'Unione Europea. E' quanto ha precisato la la, mettendo dei paletti all'investimento sull'infrastruttura."Nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa - ha spiegato - la Commissione puòvolti a preparare la costruzione di progetti infrastrutturali TEN-T. Solo la parte ferroviaria del ponte di Messina sarebbe ammissibile al cofinanziamento dell'UE".Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale () - ha proseguito Valean - i requisiti normativi di, incentrati sugli obiettivi strategici 1e 2, limitano la dotazione per le grandi infrastrutture di mobilità. Queste sono ammissibili solo nell'ambito dell'obiettivo strategico 3 "Europa più connessa". Inoltre, l'accordo di partenariato con l'Italia individua comein infrastrutture ferroviarie e limita gli investimenti in infrastrutture stradali alla riqualificazione selettiva delle strade di tipo secondario che collegano le aree interne".La responsabile europea ha comunque chiarito chela Commissione non èper il ponte, pertanto le mappe del regolamento TEN-T rivisto mostrano"Gli Stati membri devono garantire che i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale siano sottoposti, prima dell'autorizzazione, a una", ha ricordato la commissaria, aggiungendo che "senza conoscere l'esito deglinon è possibile formulare ipotesi su un potenziale contributo dell'UE alle attività di costruzione del ponte previsto, e quindi sui potenziali impatti sul bilancio complessivo".