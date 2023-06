Telemedicina: la rete di Open Fiber per monitorare i pazienti cronici

(Teleborsa) - Meno interruzioni del servizio di telemedicina e maggior soddisfazione dei pazienti grazie alla rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) diQuesto il risultato del– questo il nome ufficiale del progetto – ha lo scopo di lanciare un nuovo modello di servizio ospedaliero che ricorre all'ICT al fine di migliorare il processo di monitoraggio per i pazienti cronici. Nella prima fase della sperimentazione – spiega Open Fiber – si è monitorato a distanza diversi pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva attraverso l'utilizzo di un pulsossimetro e dell'applicazione BPCOmedia-AIPO, la quale permette il monitoraggio dei parametri del paziente (livello di ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca). Tramite 3 misurazioni giornaliere e un algoritmo predittivo il sistema è in grado di monitorare le condizioni del paziente e inviare alert nel momento in cui i parametri non siano in linea con quanto previsto.Nel caso in cui la misurazione non dovesse risultare in linea con i parametri attesi, il paziente può essere visitato a distanza da qualsiasi dispositivo collegandosi da browser.Durante la sperimentazione è stata anche sottoposta una survey ai pazienti per capire se e quanto questo sistema di monitoraggio a distanza sia stato gradito. Incrociando il dato emerso sulla frequenza del disturbo audio/video e il dato sulla frustrazione dei pazienti si è evidenziato che glio fastidiosi rallentamenti durante le televisite, confermando l'essenzialità di una rete completamente in fibra ottica per garantire un servizio che sia efficace e fluido per i pazienti. L'infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber offre infatti sicurezza e performance elevate, è in grado di raggiungere velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi.Questo progetto apre nuovi orizzonti per portare le diagnosi sul territorio arrivando fino a casa del paziente ovunque esso sia, dai piccoli comuni alle grandi città.confermando il proprio impegno per rendere il Paese e il suo sistema sanitario sempre più all'avanguardia e al servizio del cittadino. Ogni giorno Open Fiber impiega circa novemila persone tra dipendenti e indotto. Nel dettaglio l'infrastruttura Open Fiber garantisce velocità fino a 10 Gigabit al secondo (Gbps), grande stabilità e minima latenza. Unain grado di supportare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie in linea con gli obiettivi di Italia 1 Giga ed EU Digital Compass. La commercializzazione dei servizi è aperta in 238 città di grandi e medie dimensioni e oltre mila piccoli comuni. Open Fiber ha coperto ad oggied è, oggi, il primo operatore infrastrutturale italiano su reti di comunicazione elettronica in fibra ottica di ultima generazione a Banda Ultralarga (VHCN, Very High Capacity Networks) e tra i primi in Europa dopo giganti del settore come Telefonica e Orange. In Italia oltre il 65% di clienti attivati su reti FTTH, naviga su infrastruttura Open Fiber."La fibra ottica – spiega– è fondamentale per abilitare servizi innovativi e in questo caso l'ambito applicativo è particolarmente importante visto che si parla di salute dei cittadini. Un monitoraggio h24 e in tempo reale del paziente non richiede più un ricovero ospedaliero ma, grazie ad una connessione ultra veloce, può essere effettuato a distanza utilizzando dispositivi indossabili che comunicano continuamente con lo specialista"."Il progetto – afferma– mostra con successo che l'integrazione di tecnologie dell'informazione, che spaziano dalla fibra ottica all'intelligenza artificiale, sono fondamentali per sviluppare strumenti di medicina predittiva, precisa, personalizzata, preventiva e partecipativa. Grazie al contributo delle Unità Operative di Medicina Interna e di Geriatria, la sperimentazione condotta nel progetto ha infatti dimostrato che gli algoritmi intelligenti sviluppati presso la Facoltà di Ingegneria permettono allo specialista di tele-monitorare i pazienti affetti da BPCO, non solo predicendo gli eventi avversi e migliorando quindi la qualità della vita del paziente, ma anche supportando lo specialista nell'individuazione delle situazioni da attenzionare"."Lo studio – sottolinea– ha dimostrato la scalabilità tecnologica di BPCOmedia e la sua integrazione con la piattaforma Open-Health sviluppata nel progetto, offrendo nuove soluzioni di e-Health basate su intelligenza artificiale e connessione ultra veloce e affermando una alta qualità complessiva del sistema di telemonitoraggio e del suo gradimento da parte dell'utente finale"."Questo progetto – dichiara– ha offerto a ELIS l'opportunità di abilitare un ampio ecosistema dell'innovazione, che ha visto coinvolte start-up, grandi aziende e centri di ricerca nel disegnare il concept di servizio e nella collaborazione allo sviluppo della piattaforma Open Health per implementare funzionalità avanzate di collaborazione e teleassistenza. Una grande occasione di innovazione collaborativa offerta da Open Fiber".