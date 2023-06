HQF, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

High Quality Food

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (da 3,47 euro) ilsu(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, confermando ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione è arrivata in quanto sono in via di perfezionamento i due aumenti di capitale riservati, in natura e danaro, deliberati in data 18 maggio 2023.In merito al primo aumento,, riservato ad investitori istituzionali, sono stati ricevuti ordini irrevocabili di sottoscrizione, a copertura della quota inscindibile dell'aumento stesso, da parte di 13Risulterà quindi verificata la condizione per l'esecuzione dell'ulteriore aumento di capitale,, riservato a, da sottoscriversi mediante conferimento della partecipazione pari al 46% del capitale sociale della HQF Agricola, con contestuale emissione di nuove azioni.Banca Finnat ha rivisto il prezzo obiettivo "alla luce di entrambi gli aumenti di capitale, in danaro e natura, fin qui in perfezionamento, tenuto conto di unora pari a 11.219.208 e di unain danaro pari a 2.068.762,50 euro", si legge nella ricerca.