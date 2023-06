BTP Valore, ordini totali superano 16 miliardi di euro

(Teleborsa) - Andamento più lento per il nuovonella, anche se il nuovo titolo di Stato ha già ampiamente superato le aspettative in quanto ad adesioni totali. Gli ordini hanno raggiunto quota 1,15 miliardi di euro alle 12:07, portando ilIl collocamento è partito lunedìe andrà avanti fino a venerdì(salvo chiusura anticipata). La prima giornata di collocamento ha visto ordini per 5,432 miliardi di euro, la seconda giornat a pari a 5,195 miliardi di euro e la terza giornata pari a 4,218 miliardi di euro.Il Tesoro ha fissato leal 3,25% per i primi due anni e al 4% per i successivi due, con undi 0,5% per chi detiene il titolo fino alla scadenza. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.Ildel titolo durante il periodo di collocamento - suldi Borsa Italiana - è IT0005547390.II BTP Valore è lae condivide con i precedenti BTP Italia e BTP Futura il coinvolgimento diretto della clientela retail nel collocamento e la presenza di un premio fedeltà. La differenza sostanziale tra la prima emissione del BTP Valore e le altre due tipologie di titoli è che, nel primo caso, la valutazione del titolo non ha nulla di aleatorio.Ladel BTP Valore in collocamento implica undel 3,625%, pari a un extra-rendimento di circa 23pb sul BTP nominale di riferimento su pari scadenza del 3,39% (alla chiusura del 2 giugno), mentre il premio fedeltà porta un ulteriore extra-rendimento annuo medio di 12,5pb., Responsabile del Debito Pubblico presso il MEF, ha detto ieri in una intervista che "sicuramente sarannoBTP Valore anche nel corso di quest'anno".