Italgas si attende ricavi 2024 in linea con 2023, EBITDA a 1,32-1,35 miliardi

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha. Sono previsti: ricavi adjusted a circa 1,8 miliardi di euro, EBITDA adjusted a 1,32-1,35 miliardi di euro, EBIT adjusted a circa 0,8 miliardi di euro, investimenti tecnici di circa 0,9 miliardi di euro, indebitamento finanziario netto a circa 6,6 miliardi di euro e leverage inferiore al 64%.Italgas si attende undell'anno con un valore finale in linea con il 2023, viene sottolineato.Italgas ha chiuso ilcon ricavi totali adjusted a 1.774,8 milioni di euro, EBITDA adjusted a 1.183,7 milioni di euro (+9,3%), investimenti tecnici di 906,5 milioni di euro e indebitamento finanziario netto di 6.555,2 milioni di euro.Nell'arco del 2024 itrainati principalmente dalla crescita delle RAB in Italia e in Grecia e dall'aumento del ritorno regolato in Italia. Tali risultati, sommati al contributo di Acqua Campania, compensano il minore apporto delle attività dell'efficienza energetica.llper ottenere ulteriori efficienze operative in tutte le linee di business e proseguirà il processo di integrazione delle società del settore idrico recentemente acquisite.Italgas si aspetta di investire la, confermando l'impegno per il repurposing e la trasformazione digitale del network. In Grecia prosegue lo sviluppo della rete di distribuzione in linea con il programma degli investimenti.