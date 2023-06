Unrae, maggio in forte crescita per il mercato dei veicoli industriali (+24,6%)

(Teleborsa) - Il mercato deiregistra una forte accelerazione nel mese di, concontro le 2.373 dello scorso anno (+24,6%). Da gennaio 2023 lehanno raggiunto un volume di 12.311 veicoli, portando il mercato a +12,3% sull’anno precedente. Chiudono nettamente in positivo tutti i segmenti del mercato, con la fascia dei veicoli pesanti (massa uguale o superiore a 16 t) a +22,9% e quella dei medio-leggeri (da 6,01 a 15,99 t) in deciso rialzo a +39%. Anche i mezzi leggeri fino a 6 t invertono la tendenza segnando il +20,7% sul 2022.È quanto riportato dal Centro Studi e Statisticheche – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha effettuato una stima del mercato dei veicoli industriali per il mese di maggio 2023 verso lo stesso mese del 2022.“Finalmente il mese di maggio vede tutti e tre i segmenti in forte crescita e si inizia a delineare un trend di mercato positivo. Grazie principalmente alla spinta data dalla fascia dei veicoli pesanti (+22,9%), l’intero settore fa registrare una buona crescita del +12,3% rispetto ai primi cinque mesi del 2022”, commenta, Presidente della Sezione Veicoli Industriali dell’UNRAE.“Il risultato – continua Starace – era pronosticabile, in virtù dell’onda lunga di consegne diconsistenti già acquisiti nello scorso anno e della normalizzazione delle catene di fornitura. È facile attendersi un ulterioreall’immatricolazione sino al mese di agosto, quando è prevista l’introduzione del, per la quale al momento non è stata concessa alcuna deroga”.“Questa circostanza preoccupa sotto due profili: da un lato per i consistentidi veicoli equipaggiati con il tachigrafo di prima generazione attualmente inpresso le reti distributive che, se non immatricolati entro il 21 agosto, dovranno essere adeguati alla nuova normativa con un aggravio di; dall’altro per un prevedibile calo dei volumi di immatricolato nell’ultimo quadrimestre del 2023 a detrimento dell’intero mercato”, sottolina il Presidente Starace.“Pertanto, – conclude Starace – sarebbe auspicabile un’apertura da parte dellaaffinché possa essere concessa una proroga dell’entrata in vigore che consenta un passaggio ai nuovi equipaggiamenti con tempistiche coerenti con le esigenze del mercato e lo status quo”.