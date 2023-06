TIM

Vivendi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha proceduto, a maggioranza, alla cooptazione di Alessandro Pansa come Consigliere.Lo comunica la società con una nota aggiungendo che Pansa non detiene azioni TIM e si qualifica come amministratore non esecutivo.Il primo azionista di TIM, aveva proposto come consigliere l'ex presidente di Leonardo, Luciano Carta.