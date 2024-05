TIM: ricavi primo trimestre salgono a 3,9 miliardi (+1,2%), Ebitda +1,6%

TIM

(Teleborsa) - Il gruppo, comprensivo della rete, ha chiuso il primo trimestre 2024 conpari a 3,9 miliardi (+1,2%), un Ebitda a 1,5 miliardi (+1,6%), in aumento per il sesto trimestre consecutivo, ed una 1,2 miliardi (+3%), in crescita per il quinto trimestre consecutivo.Laa 400 milioni dai -689 dello stesso periodo dell'anno passato. I ricavi da servizi di gruppo sono pari a 3,7 miliardi (+3,2%).rettificato after lease del gruppo TIM in continuità al 31 marzo 2024 ammonta a 21,4 miliardi, in aumento di 1 miliardo rispetto a fine 2023.Sull'indebitamento, spiega la compagnia telefonica nella nota dei conti, hanno influito una serie di effetti non ricorrenti, fra cui in particolare quelli conseguenti al decreto di sequestro preventivo del Gip presso il Tribunale di Milano emesso lo scorso 28 febbraio per un importo di 249 milioni, di cui è stata disposta la restituzione alla società lo scorso 24 aprile, successivamente alla chiusura del primo trimestre.Al netto degli effetti non ricorrenti, l'andamento dell'indebitamento del gruppo, che risente di maggiori fabbisogni finanziari e operativi, del pagamento dei dividendi da parte di TIM Brasil e di alcune dinamiche stagionali, è in linea con la guidance per il 2024.Il gruppo TIM nella trimestrale fornisce anche i risultati like-for-like del primo trimestre di Servco. Si tratta di informazioni che simulano gli effetti dell'operazione di separazione di NetCo a partire dal 1° gennaio 2022. Le informazioni considerano anche gli effetti derivanti dai rapporti commerciali con NetCo, che deriveranno dal Master Service Agreement che sarà sottoscritto con NetCo e dalla contestuale riorganizzazione delle attivita' domestiche negli ambiti Tim Consumer e Tim Enterprise.Peri ricavi totali ammontano a 3,5 miliardi di euro, in crescita del 2,8% anno su anno (+0,5% nel domestico a 2,4 miliardi di euro, +8,1% in Brasile a 1,1 miliardi di euro); i ricavi da servizi sono in crescita del 3,4% anno su anno a 3,3 miliardi di euro (+1,3% nel domestico a 2,2 miliardi di euro, +8,1% in Brasile a 1,1 miliardi di euro). In forte crescita l’Ebitda, che aumenta dell’11,6% anno su anno a 1 miliardo di euro (+11,3% nel domestico a 0,5 miliardi di euro, +11,8% in Brasile a 0,5 miliardi di euro). In forte crescita l’Ebitda After Lease, che sale del 16,6% anno su anno a 0,8 miliardi di euro (+11,4% nel domestico a 0,4 miliardi di euro, +22,7% in Brasile a 0,4 miliardi di euro).ha registrato ricavi totali sostanzialmente stabili a 1,5 miliardi di euro e ricavi da servizi pari a 1,4 miliardi di euro (+0,8% anno su anno). Fra i fattori a sostegno del trend un Arpu in crescita nel fisso e sostanzialmente stabile nel mobile, anche grazie alle attività di repricing effettuate nel trimestre, che hanno riguardato complessivamente 3,5 milioni di linee e che proseguiranno nel corso dell’esercizio.ha registrato ricavi totali pari a 0,7 miliardi di euro (+2,4% anno su anno) e ricavi da servizi pari a 0,7 miliardi di euro (+4,3% anno su anno), grazie alla strategia di difesa del business della connettività e alla crescita dei ricavi ICT. Continua, in particolare, la forte performance del Cloud (+17,5% anno su anno), dell’IoT (+79% anno su anno) e della Security (+79% anno su anno).ha registrato ricavi pari a 1,1 miliardi di euro (+8,1% anno su anno) ed un EBITDA pari a 0,5 miliardi di euro (+11,8% anno su anno), continuando nel percorso di crescita intrapreso nell’ultimo biennio, che si riflette anche nell’andamento dell’EBITDA Capex, che registra un aumento del 18,6% anno su anno.TIM, sulla base dei risultati al 31 marzo 2024, "fornite al mercato per l’anno in corso".