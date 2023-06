RedFish fissa forchetta per quotazione su Euronext Growth Milan

MIT SIM

Convergenze

SolidWorld

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali con orizzonte di lungo periodo, ha fissato la forchetta di prezzo per la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il range è stata fissato tra un minimo di 1,50 euro e un massimo di 1,70 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione pre-money (ante aumento di capitale e conversione del POC) compresa tra 22 e 25 milioni di euro.La società ha presentato ieri la la Comunicazione di Pre-Ammissione. L'a quotazione è prevista per il giorno. La quotazione è seguita dacome Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.Il 29 aprile 2022 RFLTC ha deliberato l'emissione di unsottoscritto per 2,99 milioni di euro con clausola di conversione obbligatoria in caso di ammissioni a negoziazione entro il 30 giugno 2023. I titoli obbligazionari si convertiranno alla data di inizio delle negoziazioni, in azioni ordinarie mediante compensazione tra il valore nominale dei titoli sottoscritti e il debito da conferimento di sottoscrizione di nuove azioni, a un prezzo per azione pari al prezzo dell'offerta.RLFTC, fondata a Milano nel 2020 dainsieme alle, è specializzata nell'acquisizione di quote di PMI italiane, a conduzione familiare, con un livello di maturità tale per cui l’ingresso di RFLTC è funzionale ad accelerare una nuova fase di crescita, che richieda competenze specifiche in materia di operazioni straordinarie e, soprattutto, di managerializzazione dell’impresa.Il modello di business prevedeper prestazioni di consulenza alle proprie partecipate e proventi derivanti da eventuali dividendi distribuiti dalle stesse. Alla data del documento di ammission, detienenel: 9,5% di; 20% di Tesi; 6,13% di; 20% di Expo Inox; 96% di Movinter."Abbiamo deciso di avviare il percorso di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan per avere le risorse finanziarie necessarie per, anche in ambiti di business diversi rispetto a quelli finora presidiati", ha detrto il presidente Paolo Pescetto."I capitali raccolti tramite la quotazione consentiranno di accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi econ l'obiettivo costante di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo", ha aggiunto l'AD Andrea Rossotti.