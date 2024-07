Adventure verso quotazione su Euronext Growth Milan

MIT SIM

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 6 agosto 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA),lo Specialist.Si tratta di una societànell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale dalla, e si occupa di comparazione di prodotti e servizi offerti da terzi e di strategie di comunicazione digitali con lo scopo di mettere in connessione diretta le aziende terze di cui Adventure offre i prodotti e i servizi con i consumatori. Adventure è la capogruppo del Gruppo Adventure di cui fa parte, oltre che Adventure S.p.A., anche la società controllata al 100%, Ameconviene.it Insurance S.r.l., costituita nel giugno 2022.L'attività svolta dal gruppo si articola in:(le società del Gruppo operano quali comparatori di tariffe e servizi attraverso la piattaforma proprietaria Ameconviene.it);(offre servizi finalizzati all'incremento della customer base dei propri Clienti Player attraverso una serie di attività mirate sia all'acquisizione di nuovi Utenti Finali sia alla diversificazione dei prodotti e dei servizi acquistati dagli Utenti Finali attraverso attività di up-selling e cross-selling);(offre servizi che afferiscono alla gestione dei rapporti tra un Cliente Player ed i relativi Utenti Finali, tra cui servizi di assistenza telefonica e commerciale post-vendita);(i servizi del Gruppo in favore dei propri Clienti Player si completano con l'attività di display advertising o campagne SEO sia nel mondo internet che sui social network per promuovere i prodotti/servizi dei propri committenti).Ilè composto da 4 membri: Massimo Gotta - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Silvana Cozza - Amministratore Delegato, Franco Grande - Consigliere, Maurizio Cerrano - Consigliere. Prima dell'ammissione alle negoziazioni il CdA sarà integrato con l'ingresso di un amministratore indipendente.Prima dell'ammissione l'è detenuto al 100% da Media Content S.r.l. (società riconducibile a Silvana Cozza).Oltre alle, che saranno collocate nella forchetta 2-2,60 euro, sono presenti anche"Adventure POC 5,75% 2024-2027" da 3.200 euro per obbligazione convertibile