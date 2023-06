BF vende l'1% di Bonifiche Ferraresi a Banca del Fucino

BF

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha sottoscritto ed eseguito un contratto per ladel capitale sociale della controllata. Il corrispettivo riconosciuto a BF per l'operazione, pari a 4 milioni di euro, consente di rilevare una plusvalenza di circa 1,3 milioni di euro.L'operazione - insieme alle precedenti operazioni di cessione di quote ad aziende e fondazioni bancarie - sono state realizzate in attuazione deldella controllata Bonifiche Ferraresi mediante l'ingresso di uno o più soggetti (a condizione che BF mantenga il controllo) interessati a condividere loe, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana.